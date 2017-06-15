Вопрос о строительстве специальной трассы для проведения профессиональных гонок рассматривают в Федерации автомобильного спорта Тюменской области.

В предстоящие выходные в Упорово состоится третий этап чемпионата России по автомобильным гонкам. Как сообщает megatyumen.ru, здесь же будет проходить третий этап Кубка России. В дисциплине «Супер-авто» примут участие машины мощностью двигателя в 500 л.с.

По словам главного федерального инспектора Тюменской области Андрея Руцинского, вопрос о подготовке гоночной трассы сейчас активно обсуждается. По информации местных СМИ, сам Руцинский является не только поклонником автогонок, но и профессионально участвует в соревнованиях.