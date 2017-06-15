Глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин разработал план переезда своего ведомства в «Москва-Сити». Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на источники в министерстве, правительстве и администрации президента.

Отмечается, что этот план согласован с главой правительства Дмитрием Медведевым.

По словам собеседников BBC, переезд связан с желанием министра сократить издержки и повысить эффективность работы министерства, сотрудники которого трудятся в разных зданиях в Москве. По данным Росстата, в Минэкономразвития в 2016 году работали 1790 госслужащих.

О сроках переезда не сообщается.