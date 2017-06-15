Омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что пока не получила ответа на свое письмо к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании российского летчика Константина Ярошенко.

«Я ожидаю месяца через два, не раньше», — сказала Москалькова, передает «РИА Новости».

Константина Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима. Его обвинили в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию Штатов. В США летчика доставили из Либерии, где он был арестован 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал россиянину в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.