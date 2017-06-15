Российский лидер Владимир Путин ожидает постепенного снижения ключевой ставки ЦБ.

"Рассчитываю, что Центральный банк <...> будет действовать в направлении снижения процентной ставки", - сказал Путин в ходе "Прямой линии" в четверг.

В ответ на вопрос из зала о доступности кредитов для бизнеса президент разъяснил логику Центробанка, в последнее время поэтапно снижавшего ставку до 9,25% годовых.

"Она тоже заслуживает уважения", - охарактеризовал Путин логику ЦБ.

ЦБ резко повышал ставку в начале экономического кризиса до 17% для стабилизации ситуации в экономике.