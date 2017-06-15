Число погибших при пожаре в жилом доме в Лондоне увеличилось до 17 человек, об этом сообщил представитель лондонской полиции Стюарт Канди.

Ранее сообщалось о 12 погибших и более 70 пострадавших.

«С сожалением могу подтвердить, что число погибших возросло до 17. Мы считаем, что это число будет увеличиваться», — сказал Канди.

Помимо этого, он отметил, что в критическом состоянии в больницах находятся 17 человек.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. Ранее полиция заявила, что происшествие не является терактом.