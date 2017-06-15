В Ростове-на-Дону к 2023 году создадут спортивный кластер, в который войдут «Гандбол Арена», «Ростов Арена» и ряд других объектов. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что он появится на левом берегу Дона.

«Вокруг стадиона будет развиваться мощная инфраструктура спорта и отдыха. Здесь будет новый центр Ростова. Возведение всех объектов планируется не раньше 2023 года», —отметил глава Ростовской области.

На левом берегу Дона планируется возвести ледовый дворец, площадку для тренировок конноспортивной школы, ипподром и акваторию для водных видов спорта. Запланировано строительство объектов для развития водных видов спорта, пишет RostovGazeta.

Сообщается, что объем средств, который потребуется для реализации проекта, пока не определен.