Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге сохранил действие санкций Евросоюза в отношении гендиректора МИА «Россия сегодня» телеведущего Дмитрия Киселева, введенных в отношении него из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается в четверг на сайте суда.

Суд отклонил иск Киселева на снятие ограничительных мер и опроверг все доводы для отмены санкций, приведенные истцом.

Киселев, комментируя решение суда, заявил, что ничего другого и не ожидал, поскольку судебная процедура, действующая в ЕС, лишает права на защиту. Лично телеведущему выступать на судебном заседании не разрешили, хотя он об этом просил. Даже присутствовать на процессе журналисту запретили.

«Санкции против журналиста равносильны санкциям против свободы слова. Позор для Евросоюза. Там хотят заткнуть себе уши, а другим — укоротить языки. Морально и интеллектуально — слабая позиция», — цитирует Киселева «РИА Новости».

Глава МИА «Россия сегодня» считает, что «любой гражданин России, решивший оспорить в судебном порядке санкции против него, фактически лишен права на защиту».

По словам адвокатов Киселева, Совет ЕС не предоставил необходимой информации для обеспечения легального права на защиту, так как обвинения сформулировали очень расплывчато, сообщает телеканал «360».

Апелляцию на это решение можно подать в суд высшей инстанции — Court of Justice.

Напомним, Киселева включили в список лиц, которые угрожают, по мнению ЕС, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Персональные санкции против журналиста были введены после воссоединения Крыма с Россией 21 марта 2014 года. В соответствии с санкциями Киселеву запрещен въезд в ЕС.

В мае 2015 года это решение было обжаловано в европейском суде общей юрисдикции. Киселев обратился в Совет ЕС в начале августа с просьбой приостановить запрет на въезд в Евросоюз хотя бы на день судебного заседания, однако ему было отказано в этом. Киселева не допустили к участию в слушаниях, несмотря на то что право лично изложить свою позицию в суде гарантировано Европейской конвенцией о правах человека. Слушания по делу прошли в сентябре 2016 года.