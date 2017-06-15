«Прямая линия» с Владимиром Путиным
Владимир Путин в ходе «прямой линии»
Задать свой вопрос президенту можно, позвонив по телефону, отправив SMS или MMS, кроме того, можно сделать это через сайт либо специальное мобильное приложение
Во время «прямой линии» с президентом
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян
Вопросы для «прямой линии» также принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщается на официальном сайте Кремля
Вопросы президенту будут приниматься вплоть до окончания программы «Прямая линия с Владимиром Путиным»