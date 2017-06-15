В Тверской области на аэродроме «Старица» в эти выходные пройдет чемпионат России по парашютному спорту среди ветеранов. В нем могут участвовать спортсмены-парашютисты старше 40 лет, которые уже завершили свою профессиональную деятельность.

Они будут соревноваться в прыжках на точность приземления. Спортсмен должен показать минимальное отклонение от нулевой отметки диаметром 2–3 см. Сами соревнования пройдут в трех категориях: личная, групповая и среди мужчин и женщин.

Как уточняет ИА «ТВЕРИГРАД», прыжки на точность приземления — старейшая дисциплина в парашютном спорте. Состязаться в управлении куполом парашютисты начали еще 1930-х годах. Тогда они стремились приземлиться в десятках метров от намеченной цели. Теперь же счет идет на минимальных расстояниях.