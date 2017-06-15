В Татарстане прокуратура провела проверку по факту массовой драки подростков, которая произошла в Набережных Челнах. Видео потасовки было опубликовано в интернете.

По данному факту было опрошено 50 человек, 20 из них оказались причастны к инциденту. Некоторые подростки ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов, отмечает ProKazan.ru.

Составлены административные протоколы. Также выяснилось, что участники драки обучаются в школах, где с детьми не проводится работа по разъяснению их плохого поведения. Городская прокуратура направила представление в адрес владельца земельного карьера, где случилась потасовка.