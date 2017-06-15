Таможенники Брянской области передали художественному и краеведческому музеям ценные предметы культуры, которые были изъяты при незаконном перемещении на границе.

Икону «Воскресение — сошествие во ад, с праздниками» таможенники передали в областной музейно-выставочный центр. Она была написана в XIX–XX веках и достаточно хорошо сохранилась.

В краеведческий музей Брянска были переданы несколько книг начала XX века, православный крест, банкноты «Государственный кредитный билет», а также облигации Российского Императорского правительства, пишет NASHBRYANSK.RU.

Все ценности незаконно пытались вывести из региона, их задержали на Володарском таможенном посту. После суда все они были признаны собственностью государства.