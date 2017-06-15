Формат «прямой линии» помогает президенту Владимиру Путину изучить настроения в обществе и понять, что больше всего волнует людей.

В ходе передачи один из ведущих сказал, что часто после того, как граждане задают Путину вопросы, местные власти начинают оперативно решать проблемы, на которые эти люди жалуются, а иногда проводить проверки и заявлять, что таких проблем на самом деле не существует.

«В этом тоже есть смысл определенный — один раз в год проводить мероприятие. Где-то, где плохо что-то, шевелить, может быть, что-то сделать хорошего: и дорогу положат, где нужно, и со здравоохранением поразбираются, другие социальные вопросы порешают», — сказал президент.

«Но для меня важно другое — понять настроения общества, понять, что людей сегодня больше всего беспокоит, этот огромный массив», — добавил Путин.