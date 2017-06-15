Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все еще ждет от CNN опровержения ложного сюжета о трехлетнем Омране Дакнише из Алеппо, который пострадал якобы в ходе действий ВКС России. Об этом она заявила на еженедельном брифинге.

Захарова посоветовала обозревателю телеканала CNN Кристиане Аманпур отправиться в сирийский Алеппо и лично пообщаться с семьей Омрана Дакниша, фотографию которого западные СМИ без разрешения использовали для своих целей и исказили факты.

«Если можно, может быть, журналисты CNN как-то обратятся коллективно или отдельно к ведущему своему обозревателю Кристиан Аманпур и все-таки найдут в себе силы сделать какой-то репортаж-опровержение своих собственных сюжетов», — предложила Захарова.

Также она отметила, что «благодаря усилиям ответственных журналистов, которые действительно делают свою работу, правда появилась на свет».