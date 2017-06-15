Путин: власти займутся свалкой возле подмосковной Балашихи
Российские власти обратят внимание на проблему Кучинской свалки возле подмосковной Балашихи, заявил в четверг президент Владимир Путин.
""Надо сделать все, чтобы Балашихе помочь. И людям, которые там живут", - сказал Путин в ходе "Прямой линии".
По его словам, мусор на эту свалку свозился десятилетиями.
"Попробуем это сделать как можно быстрее", - добавил Путин, комментируя будущую реакцию на обращение местных жителей.
Кучинский полигон является крупнейшим в Подмосковье, при этом вблизи него стоят жилые дома.