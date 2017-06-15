Российские власти обратят внимание на проблему Кучинской свалки возле подмосковной Балашихи, заявил в четверг президент Владимир Путин.

""Надо сделать все, чтобы Балашихе помочь. И людям, которые там живут", - сказал Путин в ходе "Прямой линии".

По его словам, мусор на эту свалку свозился десятилетиями.

"Попробуем это сделать как можно быстрее", - добавил Путин, комментируя будущую реакцию на обращение местных жителей.

Кучинский полигон является крупнейшим в Подмосковье, при этом вблизи него стоят жилые дома.