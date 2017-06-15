Копию Большой императорской короны Российской империи доставили во Владивосток. Экспонат представлен на всеобщее обозрение в игорной зоне «Приморье» развлекательном комплексе Tigre de Cristal.

Выставка продлится четыре дня, посетить ее бесплатно смогут все желающие, сообщает ИА PrimaMedia.

Организаторы выставки отмечают, что демонстрация короны даст возможность жителям Приморского края и его иностранным гостям оценить искусство и мастерство российских ювелиров. По сравнению с оригиналом в реплике короны количество бриллиантов увеличено более чем в два раза — до 11,426 штук, а вместо серебра использовано белое золото. Помимо этого, шпинель заменил камень рубеллит. Заявленная стоимость экспоната составляет 1 млрд рублей ($16 мл).

Реплика Большой императорской короны была создана к 10-летию ювелирной группы «Смоленские бриллианты» и связана с рядом государственных исторических дат, отмечавшихся в 2012–2013 годах, в том числе с 250-летием годовщины коронации Екатерины II и 400-летием династии Романовых. Настоящая Большая императорская корона хранится в Алмазном фонде Московского Кремля.