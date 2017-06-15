Неизвестный напал в Париже на экс-министра энергетики и экологии Франции, кандидата в депутаты Национального собрания страны Натали Косцюшко-Моризе.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в V округе французской столицы, где кандидат от партии «Республиканцы» проводила агитацию в поддержку своей кандидатуры.

Неизвестный мужчина подошел к ней, оскорбил и попытался ударить. Отшатнувшись, экс-министр упала и ударилась головой. Несколько минут она находилась без сознания. Прибывшие медики госпитализировали женщину. Нападавшему удалось скрыться.