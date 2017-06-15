Больше тысячи новых автобусов появится в парке Мосгортранса в 2017 году. Об этом заявил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, всего в течение года парк пополнится на 1050 автобусов. Ликсутов отметил, что 50 новых туристических автобусов закупили столичные власти по поручению мэра Москвы Сергея Собянина специально для Кубка конфедераций. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», их стоимость составила 1,6 млрд рублей. Все они отвечают самым высоким требованиям безопасности, в них будут перевозить болельщиков и футбольные команды, а после завершения Кубка автобусы направят в туристическую отрасль.

В дни матчей проезд болельщиков будут обеспечивать больше 300 автобусов. Как сообщает сетевое издание m24.ru, 19 регулярных маршрутов общественного транспорта будут бесплатно обслуживать аккредитованные лица ФИФА, волонтеров и болельщиков. Также для болельщиков заработают три маршрута шаттла Мосгортранса. Рядом со стадионом «Спартак» будет увеличено количество парковочных мест. Помимо этого, между Москвой, Сочи, Петербургом и Казанью будут курсировать 262 бесплатных поезда.

Бесперебойное движение городского транспорта обеспечит временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе и уже существующие полосы для общественного транспорта. Кроме того, в настоящее время пять компаний такси аккредитованы и могут заезжать на инфраструктуру спортивных объектов и инфраструктуру, задействованную в проведении спортивных мероприятий.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.