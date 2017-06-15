Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей оппозиционного активиста Ильдара Дадина.

Ему вменялось нарушение правил проведения публичного мероприятия.

«Дадин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе суда.

Дадин стал первым в России осужденным по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. Президиум Верховного суда 22 февраля отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.