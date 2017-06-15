Открытие Кубка конфедераций и первый матч турнира между сборными России и Новой Зеландии покажут в прямом эфире на набережной Самары.

Праздник на городской набережной начнется 17 июня в 16:00. Для гостей спортивного праздника подготовили концертно-развлекательную программу с участием творческих коллективов Самарской области. Кроме того, всех угостят пирогом длиной 15 м, украшенным в футбольной тематике.

Мероприятие завершится световым шоу фонтанов на набережной под футбольный гимн, пишет НИА «Самара».

Напомним, матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Самара является одним из городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион «Самара Арена» примет матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала мундиаля.