Актер Иван Лашин с призом им. Григория Горина «За лучший сценарий», оператор Владислав Опельянц (приз в номинации «За лучшую операторскую работу» за фильм «Заложники»), режиссер Резо Гигинеишвили (приз в номинации «За лучшую режиссуру» за фильм «Заложники»), актриса Инга Оболдина (приз «За лучшую женскую роль» в фильме режиссера Кирилла Плетнева «Жги»), актер Александр Яценко (приз «За лучшую мужскую роль» в фильме «Аритмия») и режиссер Борис Хлебников (главный приз за фильм «Аритмия») на торжественной церемонии закрытия фестиваля (слева направо)