Торжественная церемония закрытия фестиваля «Кинотавр»
Члены основного жюри конкурса: сценарист Александр Родионов, оператор Игорь Гринякин, актриса Юлия Пересильд, режиссер Александр Велединский, председатель жюри Евгений Миронов, киновед Нэнси Конди и продюсер Игорь Мишин (слева направо)
Актриса Ингеборга Дапкунайте на красной дорожке
Актрисы Рената Пиотровски, Ирина Лачина, Глафира Тарханова, Екатерина Вуличенко и Наталья Бардо (слева направо)
Актер Григорий Добрыгин на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия фестиваля
Актриса Наталья Бардо
Актриса Екатерина Волкова
Режиссер Борис Хлебников, получивший главный приз XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» за фильм «Аритмия», на церемонии закрытия кинофестиваля
Председатель жюри XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» Евгений Миронов
Актриса Инга Оболдина, получившая приз «За лучшую женскую роль» в фильме режиссера Кирилла Плетнева «Жги»
Актриса Юлия Пересильд и актер Александр Яценко, получивший приз «За лучшую мужскую роль» в фильме режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия»
Режиссер Резо Гигинеишвили, получивший приз в номинации «За лучшую режиссуру» за фильм «Заложники»
Режиссер Кантемир Балагов (слева), получивший награду Гильдии киноведов и кинокритиков им. Даниила Дондурея за фильм «Теснота»
Актер Иван Лашин с призом им. Григория Горина «За лучший сценарий», оператор Владислав Опельянц (приз в номинации «За лучшую операторскую работу» за фильм «Заложники»), режиссер Резо Гигинеишвили (приз в номинации «За лучшую режиссуру» за фильм «Заложники»), актриса Инга Оболдина (приз «За лучшую женскую роль» в фильме режиссера Кирилла Плетнева «Жги»), актер Александр Яценко (приз «За лучшую мужскую роль» в фильме «Аритмия») и режиссер Борис Хлебников (главный приз за фильм «Аритмия») на торжественной церемонии закрытия фестиваля (слева направо)