Полиция выясняет обстоятельства инцидента в Назарово Красноярского края. Там директора одного из офисов облили бензином, а затем подожгли. Пострадавший с многочисленными ожогами был госпитализирован.

По свидетельствам очевидцев, утром в офис компании «Сибтехрегион» пришел 35-летний мужчина, который высказывал недовольства тем, что его не взяли на постоянную работу после испытательного срока. С собой у него была канистра с бензином. Увидев в коридоре директора, он несколько раз плеснул в него горючим, поджег, а затем скрылся. Сейчас он объявлен в розыск.

Как сообщает Сибирское агентство новостей, подозреваемый ранее уже был судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на убийство».