Полицейские изъяли самодельный пистолет у одного из пациентов НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Житель Подмосковья был госпитализирован с травмой головы после инцидента на проспекте Мира. Как сообщает телеканал «360», сотрудники полиции обнаружили у мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, нестандартный короткоствольный пистолет во время проверки документов. В результате проведенной экспертизы выяснилось, что мужчина самостоятельно переделал оружие из списанного холостого пистолета ТТ-СХ. Кроме того, у него изъяли патроны, которые были изготовлены на базе светозвуковых с добавлением пули.

По факту случившегося проводится проверка.