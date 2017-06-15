Ситуация с падением индексов на российском фондовом рынке временная и скорее всего стабилизируется на следующей неделе, сообщила «Известиям» замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

«Думаю, что негатив временный. Сейчас пойдет некоторая реакция, рынки успокоятся и скорректируют обратно наверх. Что касается рубля, то здесь пока рублевые пары не вышли за пределы торгового диапазона, который сложился с середины мая. Поэтому ничего критичного не происходит. Паника на фондовом рынке на следующей неделе будет угасать», – уточнила Кокорева.

Негативную реакция на фондовые показатели усиливает одновременное ослабление рубля, считает аналитик.

«В целом сегодня на российском рынке преобладает негатив. Так как новые ужесточения окажут влияние на российский банковский сектор и на энергетические компании. Соотвественно индексы на это реагируют. Так же мы можем отметить некоторое ослабление рубля, которое произошло вчера. Сегодня по отношению к доллару рубль незначительно укрепляется. Дело в том, что валютная пара открылась выше вчерашних отметок, но по факту по отношению к вчерашнем дню мы все равно имеем ослабление рубля. Здесь это связано как с негативом по поводу санкций, но еще и с укреплением самого доллара на фоне повышения процентной ставки ФРС США. Вот две причины, которые влияют на индекс РТС: санкции и ослабление рубля в результате повешения ставки ФРС США», – заключила эксперт.

Индекс РТС впервые с ноября 2016 года упал ниже ниже 1000 пунктов, это произошло на фоне повышения базовой ставки ФРС США и решения сената США, который одобрил расширение санкций в отношении России вызвало негативную волну на российском фондовом рынке.

Согласно данным Московской биржи, индекс ММВБ в четверг к 10.31 снизился на полтора процента (до 1811 пунктов), а индекс РТС — сразу на 2,1 процента (до 993 пунктов).