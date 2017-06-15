Воспитанники дома-интерната №2 в Иркутске заразились дизентерией по вине рабочего персонала в результате нарушения санитарно-эпидемиологических норм. К таким выводам пришла прокуратура Свердловского района по итогам проверки, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«В ходе проверки было выявлено, что в доме-интернате не были своевременно приняты меры к введению карантина в учреждении. Дом-интернат не исполнял требования, указанные в выданном предписании Управлением Роспотребнадзора по области в ходе проведения эпидемиологического расследования», — приводит сообщение ведомства ИА IrkutskMedia.

Помимо прочего, в учреждении наблюдается нехватка медицинского персонала: более трети вакансий занято совместителями — в основном, это касается санитарок.

По данным надзорного ведомства, в период с 7 по 10 апреля текущего года шесть воспитанников дома-интерната были госпитализированы в инфекционную больницу в Иркутске, один — в Ангарске, где он находился у родителей.

Напомним, случаи заболевания дизентерией в иркутском интернате № 2 для детей с ограниченными возможностями были выявлены в феврале текущего года. В начале марта этого года Черемховский психоневрологический интернат был закрыт на 10 дней по решению суда. До этого в соцучреждении действовал карантин из-за вспышки кишечной инфекции, в результате чего трое детей были госпитализированы с этим диагнозом.