В 15-й раз президент России Владимир Путин начал «прямую линию» с россиянами. Глава государства будет отвечать на вопросы в студии, которая находится в Гостином дворе.

В специально оборудованном зале на 211 мест находятся гражданские активисты «и герои телевизионных материалов, как-то проявившие себя люди, которые занимали активную гражданскую позицию», — сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ведущие в этом году — Татьяна Ремезова («Россия 1») и Дмитрий Борисов («Первый канал»).