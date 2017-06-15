Республика Коми признана победителем всероссийской молодежной экологической акции «Чистое село». Она была организована Российским союзом сельской молодежи при поддержке Минобразования. Победу Коми разделила с Ростовской областью, став лидером по количеству собранного мусора, отмечает ИА «Комиинформ».

Акция продолжалась весь апрель и май. Организационные комитеты были сформированы в 36 субъектах РФ. Позже к ним присоединились еще четыре региона. Всего участниками акции стали более 10 тыс. россиян. Они собрали более 2 млн л мусора на территории свыше 2 млн кв. м.

По площади убранных территорий наиболее масштабно выступили Ростовская и Ленинградская области. Лидером по проведению экологических мероприятий стала Курганская область.