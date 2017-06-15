Россия преодолела фазу рецессии в экономике и перешла к росту, заявил президент Владимир Путин.

"Рецессия в российской экономике преодолена", - сказал Путин в ходе "Прямой линии" в четверг.

Российский лидер перечислил некоторые индикаторы, высвечивающие восстановительные процессы.

В частности, он отметил, что в стране три квартала подряд наблюдается рост ВВП, растет промышленное производство, фиксируется оживление в сфере кредитования.

"У нас рекордно низкая инфляция за всю новейшую историю России", - добавил президент.

Однако для восстановления реальных доходов населения и того, чтобы выход из кризиса ощутили россияне, по его словам, нужно время.

"Планка падения достаточно серьезная была", - пояснил Путин.

Экономический кризис в России начался в конце 2014 года.