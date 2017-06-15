Петербургские следователи возбудили уголовное дело о незаконной игорной деятельности, которая велась на территории частной собственности известного футболиста Вячеслава Малафеева. Нелегальное заведение было обнаружено в помещении на Корпусной улице.

Как отмечает ИА «Невские Новости», при обыске там было изъято около 1 млн рублей, 24 игровых автомата, фишки, рулетка и различные приспособления для проведения азартных игр. Малафеев является владельцем помещения, однако оно было сдано в аренду.

Известный российский вратарь завершил свою карьеру в прошлом году. Малафеев 17 лет провел в составе ФК «Зенит» и завоевал 11 трофеев. Он неоднократно признавался лучшим голкипером страны по различным версиям и вместе с национальной сборной трижды принимал участие в трех чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012). С 2013 года после прихода в «Зенит» Юрия Лодыгина Вячеслав довольствовался ролью запасного.