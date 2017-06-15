Союз производителей алкогольной продукции (СПАП), включающий крупнейшие водочные компании России, подал иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), из-за того что ведомство отказалось возбудить уголовное дело о нарушении конкуренции на рынке Татарстана.

ФАС отказала в возбуждении уголовного дела, сославшись на недостаточность доказательств нарушений антимонопольного законодательства РФ.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы в конце прошлой недели, пишет «Коммерсант».

Власти республики, считают в СПАП, предоставили преимущество единственному производителю алкоголя в республике «Татспиртпрому», два года назад занявшему лидирующие позиции по выпуску водки в РФ, на незаконных основаниях.

Госалкогольинспекция Татарстана, по информации издания, неофициально рекомендовала ритейлерам региона устанавливать максимальные цены на водку, которая поставляется из других субъектов страны.

Для сравнения, стоимость 500 мл водки из Татарстана колеблется от 256 до 286 рублей, в то время как цена за пол-литра этой же продукции составила 321 рубль, сообщает телеканал «360».

Водка «Татспиртпрома» получила неоправданные ценовые преимущества перед крепкими алкогольными напитками, поставляемыми из остальных субъектов РФ, заявил председатель правления СПАП Дмитрий Добров.

СПАП хочет признать незаконным отказ регулятора в возбуждении уголовного дела о нарушении антимонопольного законодательства и признать незаконным бездействие службы, которое выразилось в непроведении надлежащей проверки наличия признаков нарушения закона.

В СПАП входят производители водки ГК «Кристалл-Лефортово», «Синергия», Roust, Алкогольная сибирская группа и др.