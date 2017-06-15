Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин двое суток непрерывно готовился к «прямой линии», в ходе которой глава государства ответит на вопросы граждан.

Представитель Кремля пояснил, что подготовка к мероприятию начинается за неделю.

«Но вплотную, когда он (Путин) уже освобождает себя от всех мероприятий, фактически двое (суток), — то, чему я был свидетель, — двое суток он сидит беспрерывно готовится», — сообщил Песков в эфире Первого канала.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет 15 июня в эфире Первого канала, телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».