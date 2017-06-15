Российские выпускники приступили 15 июня к сдаче устной части ЕГЭ по иностранным языкам, сообщили в Рособрнадзоре.

ЕГЭ проводится по английскому, французскому, испанскому и немецкому языкам 15 и 16 июня.

Письменную часть экзамена участники ЕГЭ сдавали 13 июня. Раздел «Говорение» был включен в экзамен в 2015 году и является добровольным. Однако получить наивысший балл можно только за совокупную письменную и устную части. Максимальный балл только за письменный вариант составляет 80 баллов.

Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по английскому языку подали около 76,5 тыс. выпускников. Немецкий язык будут сдавать примерно 2 тыс. участников, французский — около 1 тыс., испанский — примерно 200 участников.

За ходом экзамена по России будут следить сотрудники Рособрнадзора и общественные наблюдатели.