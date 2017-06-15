Турция завершила строительство 700-километровой стены на границе с Сирией.

Цель возведения стены — предотвратить проникновение террористов в Турцию. Об этом заявил министр обороны республики Фикри Ишык.

Он также добавил, что работы по строительству такой же стены уже начались на границе с Ираном.

Министр также отметил, что в рамках обеспечения «интегрированной безопасности» внешние границы Турции будут оборудованы системами освещения, сенсорами, камерами видеонаблюдения.