Правоохранительные органы Ставропольского края ведут расследование мошеннических действий лжебанкиров. Сумма причиненного ущерба составляет 16,5 млн рублей. В Ессентуках задержан один из участников банды.

Подозреваемый и его подельники в течение двух лет проводили через банковские счета деньги под видом хозяйственной деятельности по фиктивным договорам за вознаграждение, сообщает NewsTracker. Возбуждено уголовное дело.

Личности других злоумышленников пока не установлены. Проводятся обыски и сбор улик. Лжебанкирам грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.