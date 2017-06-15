Уголовное дело возбуждено по статье «Публичное оправдание терроризма» против 27-летнего жителя Североморска, которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Он задержан.

Как установило следствие, в сентябре 2014 года подозреваемый разместил на своей странице в одной из соцсетей видеоролики, оправдывающие терроризм и содержащие призывы к террористической деятельности, уточняет ИА «Би-порт».

Пока не сообщается, признал ли подозреваемый свою вину. Ему грозит до двух лет лишения свободы.