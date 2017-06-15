Сотрудники немецкой полиции обнаружили в квартире 27-летнего мужчины готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы ФРГ.

В среду молодого человека поймали с поличным при попытке украсть велосипед.

Удостоверения личности при нем не было, поэтому полицейские сопроводили его до места жительства, где, помимо бомбы, обнаружили также порох и старые патроны.

Полицейские вызвали спецназ. Взрывчатка была вывезена в безопасное место. В отношении мужчины, а также его соседа, который препятствовал обыскам, ведется следствие.

С какой целью была изготовлена бомба, пока не установлено.