Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с ноября прошлого года. Индекс ММВБ также отметился падением ниже 1800 пунктов впервые с конца февраля 2016 года, таковы данные торгов Московской биржи.

Как сообщается, причиной падения стало повышение базовой ставки ФРС США и расширение американским сенатом санкций против России.

По данным Московской биржи, в четверг 15 июня на 10:30 мск индекс ММВБ снизился на 1,5%, а РТС на 2,1%.

Также аналитики отметили снижение стоимости акций Сбербанка, ВТБ, «Роснефти» и «Газпрома», на которых повлияло расширение санкций.

На валютных торгах курс доллара незначительно укрепился (+0,06 рубля) и составил 57,5 руб. Евро, наоборот, подешевел и составил 64,30 руб.