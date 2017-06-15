Американское посольство в Москве до сих пор не передало российским госорганам поздравление с Днем России, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в этом году многие главы внешнеполитических ведомств разных стран направили свои поздравления в Москву.

«Конечно, у нас существуют соответствующие службы, которые учитывают все эти поздравления. Но вопрос по отдельным странам у нас никогда не стоял, так как, мне кажется, это вопрос протокола, этикета, где-то воспитания», — сказала дипломат, добавив, что это «мистическая история».

«Честно говоря, мы на эту историю внимание обратили после странных заявлений, которые мы услышали от Вашингтона, до этих попыток объяснить мы как-то и не задумывались об этом. Но после того, что мы услышали, действительно стало интересно, и поняли, что история мистическая. Пришлось этим вопросом заняться», — добавила Захарова.