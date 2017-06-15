Сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявили крупную партию канцерогенного арахиса из КНР. Масса партии, поступившей в Приморский край, составила 19 т. Норма содержания токсичного элемента — кадмия — превышена в два раза, сообщили в пресс-службе ведомства.

Одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть чрезмерное внесение фосфатных удобрений в почву при его выращивании. Сотрудники ведомства направили в адрес таможенных органов письмо с информацией об опасном грузе. В настоящее время решается вопрос о возврате либо уничтожении опасного товара, передает ИА PrimaMedia.

Пары кадмия и его соединения являются токсичными элементами. Это связано со способностью кадмия связывать серосодержащие ферменты и аминокислоты. Кроме этого, кадмий является кумулятивным ядом, так как вещество имеет особенность накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств.