После гибели двух рабочих ЗАО «Курганспецарматура» возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

По информации СУ СКР по Курганской области, взрыв на заводе прогремел 30 мая. Во время испытания поворотного клапана затворной задвижки произошла разгерметизация. Затвор сорвался, вылетел из устройства и смертельно травмировал двух работников 1971 и 1985 года рождения.

Как передает ИА «Ура.ру», следствию предстоит определить круг лиц, ответственных за технику безопасности на заводе. Кроме того они будут выяснять, какие именно нарушения привели к гибели сотрудников завода. Сейчас в рамках уголовного дела назначено ряд экспертиз.