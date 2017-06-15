Госдума во втором чтении приняла законопроект о расширении прав сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО).

Документ предусматривает предоставление ФСО права принимать меры для защиты личных данных лиц, охраняемых службой. Помимо этого сотрудники ведомства смогут временно ограничивать движение на трассах проезда объектов госохраны и использовать безвозмездно аэропорты, вертодромы и речные порты независимо от того в чьей они собственности.

Кроме этого, Дума расширила перечень оснований для увольнения из ФСО, а также приняла запрет сотрудникам спецслужбы раскрывать информацию о своей работе в СМИ и интернете.Также документ предлагает обязать работников госохраны проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию.

Законопроект предложил президент России Владимир Путин. Госдума поддержала проект большинством голосов во втором чтении.