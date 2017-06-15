Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года. В квартире на Большой Ордынке, где будущий актер жил с матерью и отчимом, подолгу гостила Анна Ахматова. У них в гостях часто также бывали поэты Осип Мандельштам, Борис Пастернак, писатели Михаил Зощенко, Илья Ильф и Евгений Петров