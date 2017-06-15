Жизнь и творчество Алексея Баталова
Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года. В квартире на Большой Ордынке, где будущий актер жил с матерью и отчимом, подолгу гостила Анна Ахматова. У них в гостях часто также бывали поэты Осип Мандельштам, Борис Пастернак, писатели Михаил Зощенко, Илья Ильф и Евгений Петров
В кино Баталов начал сниматься с середины 1950-х годов. Одной из ключевых ролей актера стала роль Бориса Бороздина в фильме «Летят журавли»
Фильм «Летят журавли» вошел в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа, а также был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля
Алексей Баталов в фильме «Девять дней одного года», 1961 год. Среди других известных работ Баталова — фильмы «Мать» (1956), «Дама с собачкой» (1960), «Три толстяка» (1966), «Живой труп» (1969), «Бег» (1970), «Чисто английское убийство» (1974), «Звезда пленительного счастья» (1975) и «Москва слезам не верит» (1980)
Алексей Баталов на репетиции спектакля «Человек со звезды» в Московском театре имени Ленинского комсомола, 1963 год. Театральному искусству он учился в Школе-студии имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе
Алексей Баталов вместе с актерами Валерией Заклунной, Ириной Мирошниченко и итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой на VIII Московском международном кинофестивале, 1973 год
В 1980 году с участием Баталова на экраны вышла картина «Москва слезам не верит», которая впоследствии завоевала «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке
В 2006 году Алексей Баталов получил Государственную премию из рук президента России Владимира Путина
Алексей Баталов на торжественной церемонии вручения Национальной кинематографической премии «Ника», 2010 год. С 2007 по 2013 год он был президентом этой организации