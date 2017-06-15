Летняя образовательная программа «Знание. ВДНХ» стартует 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

В течение всего лета в рамках программы будут проходить бесплатные лекции психологов, историков, музыкантов, культурологов. Кроме того, слушателей ждут фестивали, кинопоказы и встречи, сообщает сетевое издание m24.ru. Гостям ВДНХ расскажут о настоящем и будущем журналистики и медиасферы, об истории и архитектуре выставки, кино и музыке, изобразительном искусстве, а также о педагогике и психологии, стартапах, развитии современных технологий и бизнеса.

Большинство встреч будут проходить в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница». Лекции и мастер-классы можно будет посетить на территории «Городская ферма», в лектории «Дома ремесел» в павильоне 47, а также в Шахматном клубе.

В течение лета на территории выставки также пройдут тематические дни, организованные с отделом японской культуры Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино, Русским географическим обществом и Еврейским музеем и центром толерантности.