СКР выясняет причины отравления пятерых рабочих метаном в Омской области
СУ СКР по Омской области проводит проверку после отравления метаном пяти работников муниципального предприятия «Очистные сооружения «Куликовские».
По предварительной версии, мужчины отравились метаном утром 14 июня на насосной станции в Калачинске. В подвальное помещение работники спустились для проведения ремонтных работ. После того как они открыли задвижку, под давлением жидкие отходы и скопившийся метан стали поступать в помещение, заполняя его, сообщает РИА «Омск-информ».
Все мужчины были госпитализированы с признаками острого отравления метаном. Двое из них сейчас находятся в реанимации. Работникам оказана медицинская помощь.