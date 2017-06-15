СУ СКР по Омской области проводит проверку после отравления метаном пяти работников муниципального предприятия «Очистные сооружения «Куликовские».

По предварительной версии, мужчины отравились метаном утром 14 июня на насосной станции в Калачинске. В подвальное помещение работники спустились для проведения ремонтных работ. После того как они открыли задвижку, под давлением жидкие отходы и скопившийся метан стали поступать в помещение, заполняя его, сообщает РИА «Омск-информ».

Все мужчины были госпитализированы с признаками острого отравления метаном. Двое из них сейчас находятся в реанимации. Работникам оказана медицинская помощь.