В Каменске-Уральском Свердловской области 11-летний мальчик получил серьезные травмы возле одного из зданий в центре города. На голову ребенка упала фасадная плитка, когда он находился у входа в универсам.

Пострадавший госпитализирован с ушибами, черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. После происшествия правоохранительные органы начали проверку.

Как напоминает TagilCity.ru, несколькими днями ранее, 11 июня, 11-летний велосипедист попал в реанимацию после падения на него ветки тополя в поселке Северный в Нижнем Тагиле. Мальчик получил перелом свода черепа. По данному факту проводится доследственная проверка.