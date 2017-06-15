Компания «Кировлес» потребовала взыскать с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева более 16 млн рублей в качестве компенсации ущерба от совершенных хищений.

Как сообщила пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Алена Самоходкина, суд уже принял иск к производству.

«В суд поступил иск «Кировлеса» с требованием взыскать с Алексея Нвального и других ответчиков 16 165 826 рублей 65 копеек материального ущерба, причиненного преступлениями. Досудебная подготовка по делу назначена на 29 июня», — сказала она, передает «РИА Новости».

По делу о хищениях в компании «Кировлес» Алексей Навальный получил пять лет условно.