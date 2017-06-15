Южная Корея начала двухдневные военные учения на островах Токто (японское название Такэсима), на которые претендует Япония, сообщило агентство Киодо.

«Сегодня стартуют плановые двухдневные учения в районе принадлежащего Республике Корея архипелага Токто. В ходе маневров отрабатывается сценарий по отражению вторжения на острова внешних сил», — заявили в командовании ВМС Южной Кореи.

В ходе учений планируется высадка на островах десанта морской пехоты. Задействованы семь кораблей, включая эсминец «Квангэтхотэван», а также четыре самолета и вертолета.

Военные отметили, что это плановые учения, которые проводятся каждый год.

Тем не менее Япония, которая считает острова своими, уже выразила южнокорейской стороне свое недовольство.

В телефонном разговоре с посланником Южной Кореи в Японии представитель японского внешнеполитического ведомства заявил, что они «категорически не признают учения».