Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава ведомства Сергей Лавров проведет встречу со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Москве 20 июня.

«Встреча состоится в связи с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров президента России с президентом Франции 29 мая в Версале», — отметила Захарова.

Среди тем встречи — отношения между странами, а также международные проблемы, среди которых конфликт в Сирии и на Украине.

Предстоящий визит в Россию будет первым для Жан-Ива Ле Дриана в качестве главы французской дипломатии.