Звуковые объявления и правила безопасности на всех столичных вокзалах начали дублировать на английский язык. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Англоязычные объявления звучат на всех девяти вокзалах столицы – Казанском, Курском, Ленинградском, Киевском, Ярославском, Белорусском, Рижском, Павелецком и Савеловском. Все сообщения записаны женским голосом и в едином стиле, как и русскоязычные объявления. Предложения выстраивает автоматизированная система, которая подбирает заранее записанные слова и фразы в зависимости от маршрута поезда и других факторов. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», продублировать объявления на английский язык было решено в рамках Кубка конфедераций, который в России пройдет с 17 июня по 2 июля. На двух языках они продолжат звучать и после окончания Кубка. Кроме того, на английском языке уже звучат объявления на МЦК и в столичной подземке.