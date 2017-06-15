Больше всего россиян беспокоят низкие зарплаты, состояние экономики и здравоохранения. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Одной из важнейших проблем страны 23% опрошенных назвали низкие зарплаты. Этот показатель выше, чем в начале года, на 3%.

«Также с января выросло беспокойство относительно состояния экономики в целом с 16% до 24% в апреле, в мае показатель составил 21%»,— говорится в докладе ВЦИОМа.

В тройку самых важных проблем попало и здравоохранение, состояние которого беспокоит 20% респондентов.

«По теме безработицы в течение года показатель не демонстрировал резких взлетов или падений — колебания составляли 10–16%. По последним данным, эту проблему назвали в числе основных 16% опрошенных», — сказано в исследовании.

Помимо этого, каждый десятый опрошенный в числе проблемных тем назвал инфляцию — 11%, коррупцию — 11%, низкие пенсии — 10%.