Строительная корпорация из КНР выразила заинтересованность в строительстве международных транспортных коридоров (МТК) в Приморском крае, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Возможность строительства транспортных коридоров обсуждалась на встрече губернатора региона Владимира Миклушевского с председателем правления ООО «Гуанда» Гао И, которая состоялась в провинции Хэйлунцзян в рамках Дней Приморского края.

«Мы заинтересованы в строительстве различных инфраструктурных объектов региона, как международных транспортных коридоров, так и касающиеся портовых мощностей. Готовы применять индивидуальный подход», — приводит слова китайского бизнесмена ИА PrimaMedia.

По словам Владимира Миклушевского, вопрос строительства транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» вынесен на уровень межправительственных отношений. Финансирование проектов МТК планируется осуществлять за счет внебюджетных источников.

«Проект МТК важен для обеих сторон. Будем считать сегодняшнюю встречу основополагающей для дальнейшей работы в данном направлении», — подчеркнул губернатор.

Дни Приморского края проходят в китайской провинции Хэйлунцзян с 13 по 15 июня в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО. Главной целью мероприятия является укрепление связей двух регионов в области экономики, культуры, спорта, туризма и здравоохранения.